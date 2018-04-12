Жители домов на улице Ладожской в Пензе возмущены хамством водителя «ГАЗели» Общество

Пенза, 12 апреля 2018. PenzaNews. Жители сразу нескольких многоквартирных домов, расположенных на улице Ладожской в Пензе, возмущены хамским поведением водителя грузового автомобиля «ГАЗель», который на продолжительное время оставил свое транспортное средство на газоне.

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Неравнодушные люди, обратившиеся в редакцию ИА «PenzaNews», сообщили, что машина с надписью на тенте «Цинкарь» стояла на этом месте еще тогда, когда лежал снег, причем за все время, по их наблюдениям, к ней никто так и не проявил никакого внимания.

«Во-первых, заезжать на газон — это просто хамство, это нарушение правил благоустройства. Здесь трава должна расти, а не машина стоять. Во-вторых, это вопрос безопасности. Почти каждый день по телевизору показывают про теракты то тут, то там. А здесь — около двух девятиэтажек — стоит «ГАЗель», что под тентом у нее — непонятно. Подложат чего, и все — полетим. На той стороне улицы — тоже такой же дом. Там вообще крытый грузовик с зимы стоит. Дорогу нормально из-за этого не чистили», — обрисовал ситуацию корреспонденту ИА «PenzaNews» мужчина, не пожелавший представиться.

По его словам, местные жители уже привыкли к тому, что автомобилисты на этом отрезке улицы Ладожской бросают своих железных коней, где попало, в том числе прямо на проезжей части, однако случай с «ГАЗелью», оставленной на газоне, является вопиющим.

Кроме того, собеседник агентства пожаловался на то, что территорию около дома №35 со стороны дороги работники коммунальных служб уже давно не приводили в порядок.

«Вы посмотрите — листва прошлогодняя, мусор, грязь повсюду. Такое ощущение, что про этот клочок земли, который когда-то был зеленым и ухоженным, просто забыли. Наши жильцы готовы выйти на субботник, готовы помочь дворникам, но мы не должны убираться вместо них. Они за это получают зарплату», — отметил он.