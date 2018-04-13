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В Пензенской области пожароопасный сезон стартует 15 апреля

09:29 | 13.04.2018 | Общество

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Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Календарный период прохождения пожароопасного сезона на территории Пензенской области определен постановлением регионального правительства.

В Пензенской области пожароопасный сезон стартует 15 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, он начнется 15 апреля и продлится по 15 октября 2018 года.

В связи с этим создана межведомственная рабочая группа по подготовке проектов решений, направленных на борьбу с лесными пожарами. Ее возглавил заместитель председателя облправительства Дмитрий Семенов.

Также постановлением утвержден перечень из 100 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

До 15 апреля главам администраций муниципальных образований поручено обеспечить разработку и утверждение паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

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