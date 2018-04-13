В Пензенской области размер компенсаций пострадавшим от паводка будет зависеть от ущерба Общество

Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Власти Пензенской области будут учитывать размер материального ущерба, причиненного паводком, при решении вопроса о выплате компенсаций жителям, дома которых оказались в зоне подтопления. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Вопрос с компенсацией будем решать в зависимости от степени материального ущерба. Есть четкие критерии, определенные законом. В соответствии с постановлением правительства Пензенской области, в обязательном порядке будем определять размер помощи пострадавшим от стихийного бедствия», — сказал он в ходе визита в Сердобск в минувший четверг, 12 апреля.

Как сообщает пресс-служба облправительства, глава региона посетил пункт МЧС, а также гостиницу «Сердобск», в которой развернут пункт временного пребывания эвакуированных жителей.

Согласно данным главного управления МЧС России по Пензенской области на 19.00 четверга, 12 апреля, во всех районах наблюдается тенденция к снижению уровня воды.

Всего в трех районах — Нижнеломовском, Сердобском и Пензенском — подтоплено 312 жилых домов и 1 тыс. 138 придомовых территорий, размыт один участок дороги — в Иссинском районе.

В Сердобском районе в зоне подтопления оказались 131 дом и 724 придомовых территорий, в поселке Мичуринском Пензенского района — 11 и 90 соответственно, в Нижнеломовском районе — 170 и 324.

В пунктах временного размещения находятся 45 человек, в том числе 18 детей.

Помощь в ликвидации последствий весеннего половодья оказывают специалисты Волжского спасательного центра.