Потепление в Пензенской области начнется с 16 апреля — Валентина Неворотова Общество

Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Прохладная погода сохранится в Пензенской области до предстоящего воскресенья, 15 апреля, а со следующей недели начнется потепление. Об этом сообщила начальник пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Неворотова.

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«Эти дни — 13, 14 и 15 [апреля] — ночью будет мороз: от 0°C до -5°C по области. Самые сильные морозы наблюдаются на востоке нашей области — до -6°C, поэтому там еще лежит снег и почва совершенно не оттаивает, она промерзла на очень большую величину», — сказала Валентина Неворотова в ходе совещания, посвященного прохождению паводка, которое состоялось в облправительстве в пятницу, 13 апреля.

Она добавила, что 17–18 апреля вполне вероятны кратковременные дожди и даже грозы, так как температура воздуха будет повышаться.

«Слава богу, циклона, который бы сейчас спровоцировал второй пик [паводка] и подъем рек, пока нет», — отметила директор пензенского ЦНМС.

По ее словам, несмотря на то, что из-за похолодания паводок на Суре стал слабее, его пик пока не прошел.

«Расслабляться не стоит нигде. Были такие у нас случаи, когда и второй пик наблюдался, и даже три было. В этом году очень сложная обстановка», — сказала Валентина Неворотова.