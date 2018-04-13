В Пензе прокуратура защитила права пенсионерки, живущей на территории парка Общество

Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы удовлетворил иск прокурора о признании за 81-летней женщиной права пользования жилым помещением в доме, расположенном на территории центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, и возложении на городской департамент ЖКХ обязанности заключить с ней договор соцнайма.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, по обращению пожилой вдовы, которая является инвалидом и ветераном труда, была проведена проверка.

«В ходе нее установлено, что в 1980 году принадлежащий заводу дезхимоборудования дом на Лермонтовском переулке по распоряжению пензенского горисполкома был расселен и передан на баланс центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского для организации музея», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что музей в нем так и не организовали, в итоге в декабре 1997 года на основании приказа директора ЦПКиО с разрешения главы администрации Пензы супругам, которые являлись работникам парка, была предоставлена комната.

«Они вселились в нее в 1998 году после ремонта работодателем внутренних помещений и зарегистрировались по месту жительства. С 1999 года здание как жилой дом было закреплено на праве оперативного управления за МУ «ЦПКиО имени В.Г. Белинского» и поставлено на баланс учреждения», — сказала Светлана Артамонова.

Старший помощник прокурора уточнила, что в 2014 году жилой дом был передан в муниципальную собственность, а в конце 2017 года мэрия Пензы отказалась заключать с жильцами договоры социального найма.

«В защиту интересов пожилой женщины прокуратура Ленинского района города обратилась в суд с иском о признании за ней права пользования жилым помещением и возложении на департамент ЖКХ Пензы обязанности заключить с ней договор социального найма. Решением Ленинского районного суда Пензы иск удовлетворен в полном объеме», — сообщила она.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленный срок.