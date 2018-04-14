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В Пензенской области определены все финалисты конкурса «Успешная семья»

13:38 | 14.04.2018 | Общество

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Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Все финалисты областного конкурса «Успешная семья – 2018» определены по итогам отборочных этапов.

В Пензенской области определены все финалисты конкурса «Успешная семья». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Последний из них состоялся в Башмаково, где за победу боролись девять семей из девяти районов — Башмаковского, Земетчинского, Лунинского, Мокшанского, Вадинского, Колышлейского, Пачелмского, Наровчатского и Спасского.

По результатам творческих состязаний в решающий этап прошли семьи Феоктистовых, Солдаткиных и Берняковых.

«Финальное мероприятие областного фестиваля состоится 26 апреля в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. 15 семейных пар будут бороться за победу и право представить область на окружном фестивале-конкурсе «Успешная семья Приволжья – 2018», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона.

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