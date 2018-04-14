В Пензенской области определены все финалисты конкурса «Успешная семья» Общество

Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Все финалисты областного конкурса «Успешная семья – 2018» определены по итогам отборочных этапов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Последний из них состоялся в Башмаково, где за победу боролись девять семей из девяти районов — Башмаковского, Земетчинского, Лунинского, Мокшанского, Вадинского, Колышлейского, Пачелмского, Наровчатского и Спасского.

По результатам творческих состязаний в решающий этап прошли семьи Феоктистовых, Солдаткиных и Берняковых.

«Финальное мероприятие областного фестиваля состоится 26 апреля в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. 15 семейных пар будут бороться за победу и право представить область на окружном фестивале-конкурсе «Успешная семья Приволжья – 2018», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона.