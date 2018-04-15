Благодаря сносу хозпостроек в Пензе открывается вид на памятник культуры XIX века Общество

Пенза, 15 апреля 2018. PenzaNews. Вид с улицы Кирова на памятник истории и культуры федерального значения — здание №8 на улице Белинского в Пензе, где некоторое время работал писатель Михаил Салтыков-Щедрин — постепенно открывается благодаря сносу хозяйственных построек.

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Одноэтажные гаражи закрывали для прохожих и туристов большую часть двухэтажной бывшей казенной палаты, поскольку улица находится на значительном возвышении.

Демонтаж строений, на месте которых планируется построить лестницу к Спасскому кафедральному собору, продолжается почти неделю. Рабочие выполняют поставленную задачу без выходных. Так, в частности, в воскресенье, 15 апреля, на месте было занято не менее семи человек.

За время работы они снесли примерно половину построек — сняли ворота, разобрали стены и крышу.

Часть кирпичей и строительного мусора в результате работ осыпалась на склон за остановкой общественного транспорта. Для безопасности пешеходов прилегающая территория оцеплена красно-белой лентой.