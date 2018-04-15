EN
21:06:09 Воскресенье, 15 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Благодаря сносу хозпостроек в Пензе открывается вид на памятник культуры XIX века

17:36 | 15.04.2018 | Общество

Печать

Пенза, 15 апреля 2018. PenzaNews. Вид с улицы Кирова на памятник истории и культуры федерального значения — здание №8 на улице Белинского в Пензе, где некоторое время работал писатель Михаил Салтыков-Щедрин — постепенно открывается благодаря сносу хозяйственных построек.

Благодаря сносу хозпостроек в Пензе открывается вид на памятник культуры XIX века

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Одноэтажные гаражи закрывали для прохожих и туристов большую часть двухэтажной бывшей казенной палаты, поскольку улица находится на значительном возвышении.

Демонтаж строений, на месте которых планируется построить лестницу к Спасскому кафедральному собору, продолжается почти неделю. Рабочие выполняют поставленную задачу без выходных. Так, в частности, в воскресенье, 15 апреля, на месте было занято не менее семи человек.

За время работы они снесли примерно половину построек — сняли ворота, разобрали стены и крышу.

Часть кирпичей и строительного мусора в результате работ осыпалась на склон за остановкой общественного транспорта. Для безопасности пешеходов прилегающая территория оцеплена красно-белой лентой.

Загрузка...
Читайте также
Пензенский «Дизелист» одержал вторую победу над нефтекамским «Батыром» В Пензе мужчина лишился более 3 тыс. рублей во время доставки шашлыка
В Пензе создадут и обновят 120 км противопожарных полос Пензенские студенты и школьники вышли на уборку в воскресенье
В Пензе завершено расследование дела о хищении 5 км рельсов Шестеро пензенских школьников участвуют во всероссийской олимпиаде
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама