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В Пензенской области вода отходит от жилых домов

11:06 | 16.04.2018 | Общество

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Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. Паводковая ситуация в Пензенской области постепенно нормализуется, вода отходит от жилых домов.

В Пензенской области вода отходит от жилых домов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, по словам главы администрации Нижнеломовского района Николая Уракчеева, к понедельнику, 16 апреля, обстановка стабилизировалась, остаются подтопленными лишь два дома.

В свою очередь глава администрации Сердобского района Александр Бедикин сообщил, что из 1 тыс. 140 домов, которые были подтоплены, осталось 390.

«Люди уходят из пунктов временного размещения, поскольку в домах появляются условия для возвращения», — сказал он в ходе совещания, которое губернатор Иван Белозерцев провел с главами администраций городских округов и муниципальных районов в режиме видеоконференции.

Вместе с тем Александр Бедикин уточнил, что пока в пунктах временного пребывания все еще остаются 20 жителей.

Как пояснил глава администрации Мокшанского района Николай Тихомиров, в этом муниципальном образовании ситуация также стабилизировалась, уровень воды на реке Мокше упал.

Он напомнил, что в ночь на 11 апреля в Мокшане оказались подтоплены 89 домов, однако уже во второй половине дня вода отошла, в связи с чем было восстановлено электро-, газо- и водоснабжение потребителей.

Во всех районах, где жители пострадали от весеннего паводка, предстоит оценить нанесенный половодьем ущерб.

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