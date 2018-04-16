В Пензе отменено решение о получении украинцем российского гражданства Общество

Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. Решение о приеме в гражданство РФ украинца, сообщившего о себе заведомо ложные сведения, принято в Пензе по инициативе прокуратуры.

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«Установлено, что 38-летний гражданин Украины, располагая сведениями о его преследовании компетентными органами этой страны за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в 2016 году подал в управление по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области заявление о приеме в гражданство Российской Федерации. В нем на вопрос, касающийся его уголовного преследования, мужчина дал отрицательный ответ, скрыв тем самым информацию», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В ведомстве добавили, что 9 января 2017 года злоумышленник был принят в гражданство РФ.

В пресс-службе пояснили, что после того, как обман был раскрыт, прокурор Октябрьского района Пензы подал в суд заявление об установлении факта сообщения мужчиной заведомо ложных сведений, которое было удовлетворено — к настоящему времени решение вступило в законную силу.

«На основании этого судебного акта УМВД России по Пензенской области реализована процедура по отмене российского гражданства», — сказали в прокуратуре региона.