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В Пензенской области от отравления алкоголем за год умерли почти 240 человек

18:10 | 16.04.2018 | Общество

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Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. 658 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе 236 со смертельным исходом, выявлено в Пензенской области за 2017 год. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области от отравления алкоголем за год умерли почти 240 человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве отметили, что это на 140 случаев меньше, чем годом ранее.

«Ведущее место занимают отравления этанолом: на них приходится 89% от всех случаев и 91% — от тех, которые закончились смертельным исходом», — сказали в пресс-службе.

В управлении уточнили, что среди отравившихся спиртным было 562 мужчин, или 85%, из которых умерли 209 человек.

«Женщин отравилось 96, из них со смертельным исходом — 27», — пояснили в Роспотребнадзоре, подчеркнув, что наибольшее число отравившихся наблюдается в возрастной группе 40–49 лет, со смертельным исходом — среди лиц 60 лет и старше.

В ведомстве отметили, что выше областных показателей отравления алкоголем в Кузнецке, Мокшанском, Сосновоборском, Неверкинском, Шемышейском, Иссинском районах, Пензе, а также Кузнецком, Пачелмском, Камешкирском и Пензенском районах.

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