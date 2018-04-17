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Пензенская транспортная прокуратура встала на защиту птиц, садящихся на опоры ЛЭП

09:21 | 17.04.2018 | Общество

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Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Пензенская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения и использования железнодорожного транспорта, а также о животном мире при эксплуатации линий связи и электропередачи в структурном подразделении филиала ОАО «РЖД» – «Трансэнерго».

Пензенская транспортная прокуратура встала на защиту птиц, садящихся на опоры ЛЭП

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства железобетонные опоры и изоляторы линий электропередачи, находящиеся на балансе Пензенской дистанции электроснабжения, не оснащены специальными птицезащитными устройствами. Данные приспособления, в частности, препятствуют их гнездованию в местах, допускающих соприкосновение с токонесущими проводами, которое ведет к гибели пернатых», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что отсутствие этих устройств создает угрозу для птиц, в том числе особо ценных видов, а также может привести к аварийным ситуациям, связанным с эксплуатацией электрооборудования.

«В целях устранения выявленных нарушений транспортный прокурор внес представление начальнику Куйбышевской дирекции по энергообеспечению, рассмотрение которого, а также ситуация в целом с устранением нарушений находится на контроле пензенской транспортной прокуратуры», — пояснили в пресс-службе.

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