Пензенская транспортная прокуратура встала на защиту птиц, садящихся на опоры ЛЭП Общество

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Пензенская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения и использования железнодорожного транспорта, а также о животном мире при эксплуатации линий связи и электропередачи в структурном подразделении филиала ОАО «РЖД» – «Трансэнерго».

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«Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства железобетонные опоры и изоляторы линий электропередачи, находящиеся на балансе Пензенской дистанции электроснабжения, не оснащены специальными птицезащитными устройствами. Данные приспособления, в частности, препятствуют их гнездованию в местах, допускающих соприкосновение с токонесущими проводами, которое ведет к гибели пернатых», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что отсутствие этих устройств создает угрозу для птиц, в том числе особо ценных видов, а также может привести к аварийным ситуациям, связанным с эксплуатацией электрооборудования.

«В целях устранения выявленных нарушений транспортный прокурор внес представление начальнику Куйбышевской дирекции по энергообеспечению, рассмотрение которого, а также ситуация в целом с устранением нарушений находится на контроле пензенской транспортной прокуратуры», — пояснили в пресс-службе.