Жители Пензы возмущены состоянием Митрофаньевского кладбища Общество

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Пензенцы, посетившие Митрофаньевское кладбище в единый день поминовения усопших, который в регионе является выходным, увидели неприглядную картину: территория захламлена, упавшие деревья не убраны, а на некоторых могилах и поблизости от них валяется мусор.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» один из жителей Пензы, он с большим трудом пробрался к могиле родственника сквозь кустарник.

По его словам, на пути то и дело встречались надломленные или полностью упавшие от старости деревья, которые соответствующие службы не потрудились вывезти с территории кладбища в преддверии наплыва людей, пришедших навестить могилы своих близких после зимы.

Особое возмущение вызвали горы мусора — как в мешках, так и без, а также большое количество сухой листвы и старые памятники, валяющиеся между могилами.

На территории неподалеку от жилых домов можно увидеть и бытовые отходы.

Над некоторыми могилами ветки деревьев и кустов сплелись так, что сквозь них нельзя разглядеть, кто именно похоронен в этом месте.