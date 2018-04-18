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Мэр Пензы потребовал уволить директора МАУ «Детское и лечебное питание»

11:08 | 18.04.2018 | Общество

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Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил начальнику отдела муниципальной службы и кадров мэрии Наталье Ипатовой прекратить трудовые отношения с директором муниципального автономного учреждения «Детское и лечебное питание» Татьяной Еськиной в связи с утратой доверия.

Мэр Пензы потребовал уволить директора МАУ «Детское и лечебное питание»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас необходимо обеспечить бесперебойную работу учреждения — потребители не должны пострадать», — сказал он в ходе совещания в мэрии в среду, 18 апреля.

Решение об увольнении Татьяны Еськиной было принято после того, как начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина озвучила результаты проверки, проведенной на предприятии, в работе которого правоохранительные органы выявили нарушения.

По ее словам, выяснилось, что закупка молока и реализация продуктов детского питания проводились через посредника, что привело к удорожанию товара.

Ольга Завьялкина пояснила, что в настоящее время, несмотря на то, что директору муниципального учреждения было объявлено замечание за нарушения в организации закупок, в МАУ «Детское и лечебное питание» от прежней схемы не отказались.

Начальник финансового управления отметила также, что юрист предприятия оказалась супругой руководителя компании-посредника, через которую закупается молоко и продаются продукты, сообщает пресс-служба городской администрации.

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