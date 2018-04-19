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Штраф заплатит жительница Пензенской области, ударившая бывшую свекровь

09:14 | 19.04.2018 | Общество

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Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Жительница Пачелмского района Пензенской области, дважды ударившая по лицу свою бывшую свекровь в январе 2018 года, оштрафована на 5 тыс. рублей.

Штраф заплатит жительница Пензенской области, ударившая бывшую свекровь

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

«Несмотря на непризнание женщиной вины, она нашла свое полное подтверждение в ходе разбирательства», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пачелмского районного суда.

Он отметил, что по месту жительства правонарушительница характеризуется исключительно с положительной стороны.

«К обстоятельствам, смягчающим административную ответственность, судья отнес наличие у нее малолетних детей», — сказал собеседник агентства.

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