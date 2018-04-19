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В Пензе суд начал выносить решения по искам к «Центру коррекции веса»

10:48 | 19.04.2018 | Общество

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Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы вынес четыре первых заочных решения о расторжении заключенных с ООО «Центр коррекции веса», офис которого располагался на улице Московской, договоров и возврате денежных средств клиентам по искам потребителей, которые начали поступать в ноябре прошлого года.

В Пензе суд начал выносить решения по искам к «Центру коррекции веса»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Согласно примерно похожим исковым требованиям, жительницы Пензы в 2017 году обращались к ответчику за бесплатной консультацией и диагностикой, результатом которой являлось выявление проблем, требующих комплексного подхода и медицинского лечения», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда города.

Он добавил, что с женщинами заключались договоры оказания услуг по абонементу, стоимость которого составляла в пределах 100 тыс. рублей, с использованием кредитных средств.

«Ни перечня лечебных процедур, ни достаточной информации о лицензировании деятельности организации истцам не предоставлялось. От получения письменных претензий потребителей центр отказывался», — сказал собеседник агентства.

По его словам, оплаченные услуги представителями организации не исполнялись.

Представитель суда пояснил, что права потребителей признаны нарушенными, а их исковые требования — обоснованными.

«Помимо возврата уплаченных денежных средств, с ответчиков взысканы судебные расходы, компенсация морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя. Заочные решения направлены ответчику», — сообщил представитель суда, отметив, что они остались неврученными.

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