В Пензе суд начал выносить решения по искам к «Центру коррекции веса»
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Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы вынес четыре первых заочных решения о расторжении заключенных с ООО «Центр коррекции веса», офис которого располагался на улице Московской, договоров и возврате денежных средств клиентам по искам потребителей, которые начали поступать в ноябре прошлого года.
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«Согласно примерно похожим исковым требованиям, жительницы Пензы в 2017 году обращались к ответчику за бесплатной консультацией и диагностикой, результатом которой являлось выявление проблем, требующих комплексного подхода и медицинского лечения», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда города.
Он добавил, что с женщинами заключались договоры оказания услуг по абонементу, стоимость которого составляла в пределах 100 тыс. рублей, с использованием кредитных средств.
«Ни перечня лечебных процедур, ни достаточной информации о лицензировании деятельности организации истцам не предоставлялось. От получения письменных претензий потребителей центр отказывался», — сказал собеседник агентства.
По его словам, оплаченные услуги представителями организации не исполнялись.
Представитель суда пояснил, что права потребителей признаны нарушенными, а их исковые требования — обоснованными.
«Помимо возврата уплаченных денежных средств, с ответчиков взысканы судебные расходы, компенсация морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя. Заочные решения направлены ответчику», — сообщил представитель суда, отметив, что они остались неврученными.