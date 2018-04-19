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В Пензе состоялся финал конкурса кандидатов в бойцы студенческих отрядов

11:27 | 19.04.2018 | Общество

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Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Финал III областного конкурса кандидатов в бойцы студенческих отрядов состоялся в пензенском доме молодежи вечером в минувшую среду, 18 апреля.

В Пензе состоялся финал конкурса кандидатов в бойцы студенческих отрядов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Во второй, заключительный этап из 35 участников – членов разных студенческих отрядов Пензенской области были отобраны 12 человек, которые показали лучшие результаты по итогам тестирования на знание истории «Российских студенческих отрядов» (РСО) и направлений деятельности организации. К творческой части отбора приступили 10 из них, двое отказались по личным причинам.

Приветствуя собравшихся, руководитель реготделения РСО Артем Колобов отметил, что движение существует ради того, чтобы объединять ярких и интересных людей и давать им возможность самореализации.

«Всем, кто является пока кандидатом, желаю мужества, стойкости и веры в себя, в своих друзей и товарищей», — сказал он.

Участники финала конкурса подготовили самопрезентацию и визитку на тему: «РСО — мир твоих возможностей», а также видеоролик «Кандидаты: будущее за нами!», где отражазили видение своих перспектив в рамках движения. Кроме того, им было необходимо справиться с заданием-импровизацией.

Победитель будет выявлен по сумме баллов двух этапов. Итоги озвучат 24 апреля.

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