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Глава Сочи предложил активнее продвигать в Пензе программу «Открытый юг»

11:57 | 20.04.2018 | Общество

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Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Глава города Сочи Анатолий Пахомов предложил активнее продвигать в Пензе программу «Открытый юг», в рамках которой трудящиеся могут пройти лечение в межсезонье по сниженным ценам.

Глава Сочи предложил активнее продвигать в Пензе программу «Открытый юг»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Каждый работодатель должен задуматься о том, что если он в месяц не доплатит, скажем, 1 тыс. рублей своему работнику, а потом ему приобретет за 20 тыс. рублей путевку в Сочи, то представляете, как ему будет благодарен работник», — отметил он в ходе презентации возможностей города-курорта, организованной для туроператоров в правительстве Пензенской области в пятницу, 20 апреля.

Анатолий Пахомов напомнил, что власти Сочи инициировали программу «Открытый юг» несколько лет назад.

«[Мы] предложили работодателям, что все санатории Сочи будут от 1 тыс. 300 рублей предлагать в сутки свои услуги с трехразовым питанием, размещением в стандартном номере и с полным комплексом бальнеологического лечения», — пояснил глава города.

Анатолий Пахомов также высказал мнение, что раз в год каждый человек должен побывать на курорте.

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