На дорогах Пензы будет более чем на 50% увеличена площадь разметки термопластиком Общество

Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Площадь нанесения дорожной разметки термопластиком будет увеличена в Пензе на 51,1% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщил и.о. начальника департамента ЖКХ города города Денис Леонтьев.

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«Это позволит повысить долговечность и различимость дорожной разметки при неблагоприятных погодных условиях, особенно в зимний период. Термопластик планируется нанести на 111 улицах города», — сказал он в ходе заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения в мэрии в пятницу, 20 апреля.

Денис Леонтьев отметил, что с наступлением благоприятных погодных условий подрядные организации приступят к нанесению дорожной разметки в рамках гарантийных обязательств по контрактам за 2017 год — на 41 улице термопластиком, на 36 улицах краской.

Он добавил, что 27 апреля планируется провести электронный аукцион, в ходе которого будет определена организация на выполнение работ по нанесению разметки на улично-дорожной сети Пензы, сообщает пресс-служба мэрии.