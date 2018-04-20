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В Пензе преображается здание «Метелицы»

19:22 | 20.04.2018 | Общество

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Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Ремонтные работы на первом этаже здания по адресу: Пенза, улица Луначарского, 53, где ранее на протяжении многих лет находился магазин «Метелица», вступили в активную фазу.

В Пензе преображается здание «Метелицы»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Перемены хорошо заметны со стороны дороги — рабочие обшивают фасад современными материалами в серо-красных тонах, ремонтируют входные группы и обустраивают заезды для маломобильных групп граждан.

При этом объемная надпись «Метелица», которая хороша знакома пензенцам, по-прежнему находится на своем месте.

По словам рабочих, в отремонтированных помещениях планируется разместить магазин торговой сети «Пятерочка». Предположительно, его открытие состоится в конце мая.

Как вспоминают местные жители, ранее уже предпринимались попытки организовать магазин, который бы работал в формате супермаркета, однако они по разным причинам не увенчались успехом.

Открывшийся впоследствии магазин алкогольной продукции «Кристалл» не выдержал конкуренции с торговой точкой сети «Duty Free», действующей в отдельно стоящем здании неподалеку.

В результате долгое время площади пустовали. Однако с торца здания работала закусочная «Три ерша» — теперь она закрыта, и о ней ничего больше не напоминает.

Согласно данным государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, многоквартирный кирпичный дом №53 на улице Луначарского в Пензе был введен в эксплуатацию в 1986 году. Общая площадь здания составляет около 15 тыс. кв. метров.

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