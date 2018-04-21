В Пензе «Гражданский Союз» начал прием заявок на конкурс грантов «Активное поколение» Общество

Пенза, 21 апреля 2018. PenzaNews. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский союз», осуществляющий администрирование всероссийского конкурса социальных проектов в поддержку пожилых людей «Активное поколение» в семи субъектах РФ, открыл прием заявок.

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Согласно положению о конкурсе, он реализуется при финансовой поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Он направлен на поддержку общественных инициатив, повышающих качество жизни пожилых людей в местных сообществах. При этом проекты, которые получат финансирование, должны быть реализованы с 1 июля 2018 года по 31 января 2019 года.

В конкурсе «Активное поколение» могут принять участие некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения и инициативные группы граждан.

Основным инструментом программы являются гранты, выделяемые на реализацию широкого спектра гражданских инициатив. Максимальный размер финансирования для юридических лиц и органов территориального общественного самоуправления достигает 150 тыс. рублей, а для инициативных групп — 30 тыс. рублей.

Заявки принимаются до 23 мая. Подведение итогов и объявление результатов конкурса состоятся не позднее 25 июня.