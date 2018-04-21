В Пензе Александру Пронину вручена медаль «100 лет милиции России» Общество

Пенза, 21 апреля 2018. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности начальника управления МВД России по Пензенской области полковник полиции Вадим Ковтун вручил медаль «100 лет милиции России» генерал-майору милиции в отставке Александру Пронину, 16 лет возглавлявшему региональное УМВД.

Фото: 58.мвд.рф

В ходе встречи ветеранов службы правопорядка Вадим Ковтун поблагодарил собравшихся за многолетнюю службу по защите прав граждан, обеспечению законности и борьбе с преступностью и отметил их значительный вклад в воспитание новых поколений защитников правопорядка и сохранение лучших традиций.

Активным участникам ветеранского движения были вручены благодарственные письма, почетные грамоты и юбилейные медали, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.