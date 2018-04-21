EN
17:49:26 Суббота, 21 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе Александру Пронину вручена медаль «100 лет милиции России»

15:57 | 21.04.2018 | Общество

Печать

Пенза, 21 апреля 2018. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности начальника управления МВД России по Пензенской области полковник полиции Вадим Ковтун вручил медаль «100 лет милиции России» генерал-майору милиции в отставке Александру Пронину, 16 лет возглавлявшему региональное УМВД.

В Пензе Александру Пронину вручена медаль «100 лет милиции России»

Фото: 58.мвд.рф

В ходе встречи ветеранов службы правопорядка Вадим Ковтун поблагодарил собравшихся за многолетнюю службу по защите прав граждан, обеспечению законности и борьбе с преступностью и отметил их значительный вклад в воспитание новых поколений защитников правопорядка и сохранение лучших традиций.

Активным участникам ветеранского движения были вручены благодарственные письма, почетные грамоты и юбилейные медали, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
В городском субботнике в Пензе приняли участие около 29 тыс. человек — мэрия Денис Аблязин стал чемпионом России в упражнениях на кольцах
В семи районах Пензенской области в 2018 году установят фонари вдоль дорог Каменские педагоги поделились опытом с коллегами из 11 районов Пензенской области
Жительницу Белинского района подозревают в краже денег у бывшей владелицы номера телефона В Пензе состоялся городской субботник
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама