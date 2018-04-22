Пензенские коммунисты отметили 148-ю годовщину со дня рождения Ленина шествием и митингом Общество

Пенза, 22 апреля 2018. PenzaNews. Члены и сторонники Коммунистической партии России провели в Пензе шествие и митинг по случаю 148-й годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.

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Колонна проследовала от сквера Дениса Давыдова по улице Московской к памятнику основоположнику марксизма-ленинизма, установленному на центральной площади города.

Открывая митинг, секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова отметила, что учение создателя первого в мире социалистического государства не теряет своей актуальности и сегодня.

«Как и 100 лет назад, наша страна находится в кризисной ситуации, из которой у нас есть только два выхода. Первый — загнать нашу страну в еще больший тупик, продолжать сокращать расходы на все социальные сферы; это некий путь деградации, по которому сейчас и идет наше правительство. Второй путь — это путь эффективной и современной модернизации. Именно успешность этого пути показал на своем примере Владимир Ленин», — сказала она.

В свою очередь майор в отставке Виктор Первун подчеркнул, что Владимир Ленин был «ярчайшим человеком».

«Никому из политических деятелей не удалось так изменить весь ход исторического развития, как это удалось Владимиру Ильичу Ленину. Именно благодаря его идеям появился реальный социализм — появился и продолжает жить, несмотря на то, что совершено временное отступление в нашей стране», — пояснил он.

Затем к собравшимся обратился первый секретарь сердобского райкома КПРФ Александр Смирнов, который назвал сегодняшний день великим праздником, а Владимира Ленина — человеком, перевернувшим мир.

По его мнению, нынешние власти не чтут память о «светлом советском прошлом».

«Последний тренд — все советское перенести куда-нибудь. Вот, пожалуйста, переносят стелу [«Слава Героям»]», — сказал Александр Смирнов, завершив свое выступление словами «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!»

Говоря о личности вождя мирового пролетариата, первый секретарь обкома ЛКСМ Александр Рогожкин напомнил, что Владимир Ленин — это не только государственный деятель.

«В первую очередь Ленин — это революционер, это борец; человек, который провел много времени в подполье, был вынужден эмигрировать; […] это человек, который победил», — отметил он.

Обращаясь к однопартийцам, член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания области Георгий Камнев особо обратил внимание на то, что в трудах Владимира Ленина можно найти ответы на многие вопросы, которые возникают у современного человека.

«Например, мы после каждых выборов обсуждаем, нужно ли нам участвовать в этих выборах, которые нечестные, несправедливые, поддельные, когда каждый день меняются правила. […] Они устанавливаются в пользу основных, как они себя считают, игроков на политическом поле. Нужно ли нам участвовать в такой фальшивой игре, когда вся колода меченая и все карты заранее известные? Мы открываем труды Ленина и находим там ответы», — сказал лидер пензенских коммунистов.

Он подчеркнул, что одним из ключевых является вопрос о том, «куда нас будет вести эта власть, которая горой стоит прежде всего за олигархов».

«По мере усиления кризиса, по мере усиления конкурентной борьбы страдают трудящиеся, страдают простые люди — мы с вами», — констатировал Георгий Камнев, добавив, что идеи Владимира Ленина живут и будут жить.

Затем первый секретарь обкома КПРФ вручил партийные билеты вновь вступившим в ряды Компартии России.

Митинг завершился возложением цветов к памятнику Владимиру Ленину.

Торжественные мероприятия по случаю 148-й годовщины со дня его рождения также прошли в районах Пензенской области.