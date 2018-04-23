EN
19:35:52 Понедельник, 23 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском «Квартале Луи» рассмотрели лучшие практики сопровождаемого проживания

16:08 | 23.04.2018 | Общество

Печать

Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Межрегиональный семинар-практикум «Сопровождение через всю жизнь» состоялся на базе арт-холла «Квартал Луи» в Пензе в понедельник, 23 апреля.

В пензенском «Квартале Луи» рассмотрели лучшие практики сопровождаемого проживания

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем приняли участие чиновники и представители профильных некоммерческих организаций и реабилитационных центров из Пензенской, Оренбургской и Кировской областей, а также из Чувашии.

Участники рассмотрели основные практики сопровождаемого проживания инвалидов в России и актуальные вопросы развития этой сферы. Ведущим семинара выступил эксперт в области социальных практик и благотворительности Алексей Газарян из Москвы.

В рамках реализации проекта «Ресурсный центр успешных практик сопровождения людей с инвалидностью «Дом Вероники» запланировано проведение серии мероприятий по обмену, обобщению и систематизации среди специалистов и организаций лучших практик сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья на территории Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе снят запрет на эксплуатацию «Рембыттехники» Разрушающийся дом на Кулибина в Пензе до сих пор не отключен от электроэнергии
Жительница Кузнецка лишилась более 350 тыс. рублей, пытаясь торговать на бирже В Кузнецком районе мужчина обвиняется в смерти отца
«Ростелеком» предложил два вида камер для видеонаблюдения вне дома Подрядчиков, работавших по проекту «БКД», начали привлекать к восстановлению асфальта
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама