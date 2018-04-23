В пензенском «Квартале Луи» рассмотрели лучшие практики сопровождаемого проживания Общество

Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Межрегиональный семинар-практикум «Сопровождение через всю жизнь» состоялся на базе арт-холла «Квартал Луи» в Пензе в понедельник, 23 апреля.

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В нем приняли участие чиновники и представители профильных некоммерческих организаций и реабилитационных центров из Пензенской, Оренбургской и Кировской областей, а также из Чувашии.

Участники рассмотрели основные практики сопровождаемого проживания инвалидов в России и актуальные вопросы развития этой сферы. Ведущим семинара выступил эксперт в области социальных практик и благотворительности Алексей Газарян из Москвы.

В рамках реализации проекта «Ресурсный центр успешных практик сопровождения людей с инвалидностью «Дом Вероники» запланировано проведение серии мероприятий по обмену, обобщению и систематизации среди специалистов и организаций лучших практик сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья на территории Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.