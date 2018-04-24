Площадки для отдыха обустроят вдоль дорог под Пензой Общество

Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Площадки для отдыха будут обустроены вдоль дорог, ведущих из Пензы в районы области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе пленарного заседания форума «ЖКХ-2018: проблемы и пути решения» в пензенской библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 24 апреля.

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«Я уже дал поручение нашему министерству строительства и дорожного хозяйства [Пензенской области] в 2018 году приступить к реализации нового проекта — на дорогах, идущих от областного центра в районы, делать съезды и оборудовать площадки со специальными мусорными контейнерами, с лавочками, с местами отдыха для наших людей, для автомобилистов, для тех, кто посещает Пензенскую область, [...] чтобы не по кустам прятались, не заезжали в лесополосу, не бросали там пакеты, а чтобы [...] люди достойно могли остановиться, перекусить, отдохнуть и поехать дальше», — сказал глава региона.

Он также выразил недовольство большим количеством бытовых отходов в лесополосах вдоль дорог.

«Кто-то мусор сгружает же. Нужно фотографировать, нужно фиксировать, нужно подключать представителей общественных организаций. Сейчас есть средства коммуникации — интернет, сайты наши», — отметил Иван Белозерцев, добавив, что при желании можно установить владельца машины, из которой был выброшен мусор, и привлечь нарушителей к предусмотренной законом ответственности.