EN
17:15:32 Вторник, 24 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Площадки для отдыха обустроят вдоль дорог под Пензой

14:35 | 24.04.2018 | Общество

Печать

Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Площадки для отдыха будут обустроены вдоль дорог, ведущих из Пензы в районы области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе пленарного заседания форума «ЖКХ-2018: проблемы и пути решения» в пензенской библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 24 апреля.

Площадки для отдыха обустроят вдоль дорог под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я уже дал поручение нашему министерству строительства и дорожного хозяйства [Пензенской области] в 2018 году приступить к реализации нового проекта — на дорогах, идущих от областного центра в районы, делать съезды и оборудовать площадки со специальными мусорными контейнерами, с лавочками, с местами отдыха для наших людей, для автомобилистов, для тех, кто посещает Пензенскую область, [...] чтобы не по кустам прятались, не заезжали в лесополосу, не бросали там пакеты, а чтобы [...] люди достойно могли остановиться, перекусить, отдохнуть и поехать дальше», — сказал глава региона.

Он также выразил недовольство большим количеством бытовых отходов в лесополосах вдоль дорог.

«Кто-то мусор сгружает же. Нужно фотографировать, нужно фиксировать, нужно подключать представителей общественных организаций. Сейчас есть средства коммуникации — интернет, сайты наши», — отметил Иван Белозерцев, добавив, что при желании можно установить владельца машины, из которой был выброшен мусор, и привлечь нарушителей к предусмотренной законом ответственности.

Загрузка...
Читайте также
Доход спикера пензенского Заксобрания Валерия Лидина достиг почти 5 млн. рублей Годовой доход Сергея Егорова превысил 5,5 млн. рублей
В центре Пензы организуют двухдневную аграрную ярмарку В Пензе ряду домов необходимо инструментальное обследование — Алексей Пакаев
Годовой доход депутата Александра Гулякова составил около 6 млн. рублей Пензенский губернатор запретил проектировать дороги без тротуаров в районных центрах
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама