В Пензе ряду домов необходимо инструментальное обследование — Алексей Пакаев Общество

Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Инструментальное обследование нескольких домов необходимо провести в Пензе. Такое мнение высказал председатель общественного совета при управлении жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона Алексей Пакаев.

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«Это такие «больные» дома как Минская 21, 23, это Урицкого, 14, проспект Победы, 12, Ворошилова, 28, 30 и 32», — сказал он в ходе пленарного заседания форума «ЖКХ-2018: проблемы и пути решения» в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 24 апреля.

Алексей Пакаев уточнил, что у трех многоэтажных домов на улице Ворошилова нужно обследовать стены и перекрытия, поскольку эти здания являются одними из первых в Пензе, построенных в крупнопанельном исполнении.