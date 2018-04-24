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В Пензе начали раздавать георгиевские ленточки

17:05 | 24.04.2018 | Общество

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Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Ежегодная всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала во всех регионах страны, в том числе в Пензенской области, во вторник, 24 апреля.

В Пензе начали раздавать георгиевские ленточки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Члены «Российских студенческих отрядов» раздавали черно-оранжевые ленточки около областного драматического театра имени А.В. Луначарского, активисты движения «Волонтеры Победы» — напротив сквера имени Дениса Давыдова, а представители «Молодой Гвардии Единой России» — вблизи Фонтанной площади.

Они предлагали прохожим ответить на несколько вопросов об истории георгиевской ленточки, значении ее цветов, а также о том, как ее нужно правильно носить.

Как отметил директор многофункционального молодежного центра, выступившего соорганизатором акции в Пензе, Олег Куроедов, на этот раз «Георгиевская ленточка» объединила гораздо большее число молодежных организаций, чем в предыдущие годы, что позволило расширить географию.

«Без внимания не остались и районные центры. Благодаря «Центру молодежного сотрудничества» наши районы получили около 20 тыс. георгиевских лент», — сказал он журналистам.

Олег Куроедов уточнил, что в 2018 году общее число ленточек, которые раздадут в Пензенской области, будет рекордным — около 50 тыс. штук.

«От лица организаторов акции хотелось бы призвать всех жителей уважительно относиться к символике георгиевской ленты, потому что не совсем корректно, наверное, использовать ее в качестве флажка на антенне автомобиля», — отметил он.

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