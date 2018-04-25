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В Пензе стартовала акция «Узнай о своих долгах»

08:49 | 25.04.2018 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» стартовала в Пензе в среду, 25 апреля.

В Пензе стартовала акция «Узнай о своих долгах». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В рамках мероприятия любой желающий может узнать о задолженности у себя и своих близких и наличии ограничения права выезда за пределы России или управления транспортным средством, а также получить разъяснения о порядке погашения своего долга, проконсультироваться по различным категориям исполнительных производств и в случае необходимости заплатить нужную сумму на месте.

Мобильные пункты судебных приставов будут находиться с 9.00 в здании многофункционального центра на улице Шмидта, 4, еще два разместятся на территории Центрального рынка — на открытой части и в здании, а также в МРЭО ГИБДД на проспекте Строителей, 93, и в областном клиническом центре крови на улице Клары Цеткин, 41А.

Во второй половине дня с 14.00 до 18.00 узнать об имеющейся задолженности граждане смогут в мобильном пункте в здании автовокзала, сообщает пресс-служба управления ФССП по региону.

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