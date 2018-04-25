Сводный отряд пензенской полиции отправился в командировку на Северный Кавказ Общество

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Сводный отряд полиции отправился в служебную командировку на Северный Кавказ на 180 суток от здания управления МВД России по Пензенской области в среду, 25 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Сотрудников правоохранительных органов провожали близкие, родные, друзья и коллеги.

Временно исполняющий обязанности начальника регионального управления МВД России полковник полиции Вадим Ковтун напомнил подчиненным о необходимости строго соблюдать закон и служебную дисциплину, уважать традиции местности, где они будут охранять общественный порядок.

«Главное, что хотелось бы пожелать, вернуться домой живыми и здоровыми. Надеюсь, командировка пройдет удачно и быстро, и не успеете оглянуться, как придется возвращаться на родную пензенскую землю», — цитирует Вадима Ковтуна пресс-служба УМВД России по Пензенской области.