EN
14:46:43 Среда, 25 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Сводный отряд пензенской полиции отправился в командировку на Северный Кавказ

09:19 | 25.04.2018 | Общество

Печать

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Сводный отряд полиции отправился в служебную командировку на Северный Кавказ на 180 суток от здания управления МВД России по Пензенской области в среду, 25 апреля.

Сводный отряд пензенской полиции отправился в командировку на Северный Кавказ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Сотрудников правоохранительных органов провожали близкие, родные, друзья и коллеги.

Временно исполняющий обязанности начальника регионального управления МВД России полковник полиции Вадим Ковтун напомнил подчиненным о необходимости строго соблюдать закон и служебную дисциплину, уважать традиции местности, где они будут охранять общественный порядок.

«Главное, что хотелось бы пожелать, вернуться домой живыми и здоровыми. Надеюсь, командировка пройдет удачно и быстро, и не успеете оглянуться, как придется возвращаться на родную пензенскую землю», — цитирует Вадима Ковтуна пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
На сцене пензенского драмтеатра потушен условный пожар Пензенская область к 2021 году намерена войти в топ-10 регионов по производству мяса
Средний надой молока на корову превысил в Пензенской области 5,8 тыс. кг в год Предприятия пензенских кластеров за год отгрузили продукции почти на 12 млрд. рублей
В Пензенской области на 1 тыс. жителей приходится 35 субъектов МСП В пензенских бизнес-инкубаторах пустует почти четверть площадей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама