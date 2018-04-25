На сцене пензенского драмтеатра потушен условный пожар Общество

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Учения по тушению условного пожара и эвакуации людей состоялись в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в среду, 25 апреля.

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По легенде, загорание произошло на сцене театра. Сотрудники учреждения культуры опустили противопожарный занавес и вызвали сотрудников МЧС. На место оперативно прибыла пожарно-спасательная техника, скорая помощь, полиция, а также службы жизнеобеспечения.

Условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, «пострадавшие» спасены при помощи автолестницы, коленчатого подъемника и канатно-спускового устройства и переданы медикам.

В ходе учения сотрудники МЧС отработали взаимодействие с администрацией театра, действия по тушению условного пожара, способы и методы спасения людей с использованием современной техники.

Кроме того, они проверили содержание путей эвакуации и выходов, исправность систем пожарной автоматики, внутреннего противопожарного водопровода и первичных средств тушения, а также знание обслуживающим персоналом алгоритма действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Все службы с поставленными задачами справились, учения прошли успешно, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.