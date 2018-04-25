Сторонники КПРФ в Пензе готовятся отметить Первомай шествием и митингом Общество

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Шествие и митинг сторонников Коммунистической партии России, посвященные Дню международной солидарности трудящихся, состоятся в Пензе в предстоящий вторник, 1 мая.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе обкома КПРФ, сбор участников ежегодной акции начнется на Фонтанной площади в 10.00.

«В 10.30 колонна двинется вверх по улице Московской. В 11.00 перед зданием бывшего кинотеатра «Родина» состоится торжественный митинг», — сказали в пресс-службе.

Праздник, который отмечают в России, США, в ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии в первый день мая, известен под несколькими названиями — День международной солидарности трудящихся, Праздник весны и труда, День труда, День весны.

В советское время большинство россиян именовали этот праздник по дате его проведения — 1 мая или Первомай.