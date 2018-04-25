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В Пензе будут эвакуировать машины, мешающие ремонту дорог

17:09 | 25.04.2018 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Автомобили, препятствующие ремонту в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пензе, будут эвакуированы. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин в ходе совещания, состоявшегося в среду, 25 апреля.

В Пензе будут эвакуировать машины, мешающие ремонту дорог

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По земельным участкам частного сектора, владельцы которых препятствуют производству работ, будет проведена проверка границ специалистами отдела земельного контроля. В случае выявления самозахвата муниципальной земли будут приняты меры административной ответственности к нарушителям, а ограждения — снесены незамедлительно», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, среди других проблем, затронутых в ходе совещания, названы проложенные на глубине 15 см под бордюрами кабели связи, которые могут быть повреждены, а также низкое качество работ по восстановлению асфальта там, где ресурсоснабжающие организации устраняли аварийные ситуации.

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