На автовокзале в Пензе начались учения
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Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Плановые совместные командно-штабные учения сотрудников МЧС, Росгвардии, ФСБ, МВД и медиков начались на базе автовокзала Пензы утром в четверг, 26 апреля.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В настоящий момент здание оцеплено сигнальной лентой.
Поблизости находятся несколько полицейских. Также неподалеку от здания дежурят сотрудники автовокзала, которые объясняют обстановку пассажирам. Внутрь посетителей не пускают.
Тем, кто планирует выезжать в ближайшее время, рекомендуется пройти непосредственно к автобусам, где на время учений организована продажа билетов.
Остальных просят подождать или прийти в другое время и приносят извинения за доставленные неудобства.
Транспортное сообщение в районе автовокзала осуществляется в штатном режиме.