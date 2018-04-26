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На автовокзале в Пензе начались учения

09:57 | 26.04.2018 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Плановые совместные командно-штабные учения сотрудников МЧС, Росгвардии, ФСБ, МВД и медиков начались на базе автовокзала Пензы утром в четверг, 26 апреля.

На автовокзале в Пензе начались учения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В настоящий момент здание оцеплено сигнальной лентой.

Поблизости находятся несколько полицейских. Также неподалеку от здания дежурят сотрудники автовокзала, которые объясняют обстановку пассажирам. Внутрь посетителей не пускают. 

Тем, кто планирует выезжать в ближайшее время, рекомендуется пройти непосредственно к автобусам, где на время учений организована продажа билетов.

Остальных просят подождать или прийти в другое время и приносят извинения за доставленные неудобства.

Транспортное сообщение в районе автовокзала осуществляется в штатном режиме.

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