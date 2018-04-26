В Пензе во время акции «Узнай о своих долгах» к приставам обратились более 300 человек Общество

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Более 300 человек обратились к судебным приставам во время работы в Пензе восьми мобильных пунктов в рамках всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах» в минувшую среду, 25 апреля.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная, самое большое число обращений, связанных с собственной долговой историей человека, было зафиксировано на Центральном рынке.

«Узнать о долгах своих родственников предпочитали в многофункциональном центре Пензы. В МРЭО ГИБДД покупатели транспортных средств подходили узнать о порядочности продавцов своих будущих автомашин», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что к приставам за несколько часов работы мобильного пункта также обратились 48 человек из числа сотрудников и доноров станции переливания крови.