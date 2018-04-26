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Феоктистовы из Колышлейского района победили в конкурсе «Успешная семья»

17:32 | 26.04.2018 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Супруги Елена и Владимир Феоктистовы вместе с тремя детьми — дочерью Анной, а также сыновьями Тимофеем и Егором — одержали победу в финале областного конкурса «Успешная семья – 2018», состоявшемся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 26 апреля.

Феоктистовы из Колышлейского района победили в конкурсе «Успешная семья»

Фото: Pnzreg.ru

Они представят регион на фестивале «Успешная семья Поволжья», который пройдет в Саранске в сентябре.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, у семьи Феоктистовых есть свое фермерское хозяйство — они занимаются свиноводством, овцеводством и выращивают овощи.

«Глава семьи является уполномоченным по правам предпринимателей и депутатом собрания представителей района. Его супруга работает организатором культурно-массовых мероприятий и народных гуляний», — пояснили в ведомстве.

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