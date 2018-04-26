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На здании ТРК «Наш Дом» в Пензе разместят мемориальную доску Леониду Черневу

18:23 | 26.04.2018 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Мемориальная доска известному предпринимателю, основателю частного медиахолдинга «Наш Дом» Леониду Черневу, который скончался после продолжительной болезни 12 июля 2016 года, будет размещена на здании телерадиокомпании на улице Мира в Пензе. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

На здании ТРК «Наш Дом» в Пензе разместят мемориальную доску Леониду Черневу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается в тексте документа, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», ранее с соответствующим ходатайством в правительство региона обратились представители ЗАО «Телерадиокомпания «Наш Дом».

Положительное решение по данному вопросу было принято на заседании комиссии по вопросам размещения мемориальных досок на территории Пензенской области, которое состоялось 5 апреля.

Леонид Чернев в разное время являлся директором ЗАО «Спорттехника», был председателем совета директоров ОАО «Электромеханика», членом совета директоров ОАО «Губернский банк «Тарханы» и ОАО «Универсам №175».

На протяжении многих лет являлся председателем правления ТРК «Наш Дом», в состав которой входят «11 канал», «35 канал», радиостанции «Европа Плюс Пенза» и «Радио 101.8».

Кроме того, Леонид Чернев контролировал печатные издания «Молодой ленинец» и «Пенза плюс ТВ», а также портал «ПензаИнформ».

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