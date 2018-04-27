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Объединение «ПензаХобби» рассчитывает переехать в здание на улице Октябрьской

11:20 | 27.04.2018 | Общество

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Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Представительницы творческого объединения «ПензаХобби» Олеся Тарашкевич и Светлана Сазонова обратились к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой оказать содействие в предоставлении нежилого помещения в здании на улице Октябрьской в аренду для работы инклюзивной гончарной мастерской.

Объединение «ПензаХобби» рассчитывает переехать в здание на улице Октябрьской. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По их словам, здание на улице Карла Маркса, где она располагается в настоящее время, было продано, поэтому площади необходимо освободить в ближайшее время.

По итогам состоявшегося накануне приема граждан, в ходе которого была озвучена эта просьба, мэр Виктор Кувайцев провел совещание.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, он поручил подчиненным рассмотреть возможность снижения арендной платы в здании на улице Октябрьской, 6, для объединения «ПензаХобби».

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