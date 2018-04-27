«Сады Придонья» передали 1 тыс. саженцев для детсадов и школ Пензы Общество

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Продовольственная группа «Сады Придонья» при поддержке министерства сельского хозяйства Пензенской области поставила в регион 1 тыс. саженцев плодовых культур интенсивного типа.

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«На сегодняшний день весь посадочный материал поступил в МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областного Минсельхоза.

В ведомстве пояснили, что саженцы яблонь 10 сортов планируется высадить вблизи детсадов и школ в рамках благоустройства территорий, при этом 200 саженцев плодовых деревьев уже переданы в образовательные организации.

Группа «Сады Придонья» входит в число крупнейших соковых производителей России. Имеет собственные сады в Волгоградской, Пензенской и Саратовской областях общей площадью более 7 тыс. га.