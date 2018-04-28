В мэрии Пензы назвали ТРЦ, разрешения на строительство которых не выдавались Общество

Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию четырех объектов с массовым пребыванием людей, которые успешно функционируют в Пензе на протяжении многих лет, не выдавались. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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В нем уточняется, что речь идет о торговом центре «Красные холмы» на улице Суворова, кинотеатре «Современник» на улице Пушкина, ТРЦ «Ритейл Парк» на улице Центральной и магазине «Куб» на улице Терновского.

«При выполнении строительных работ на объектах ТЦ «Красные холмы» и кинотеатр «Современник» администрацией города Пензы были направлены информационные письма в адрес Госжилстройтехинспекции Пензенской области о привлечении к административной ответственности по ст. 9.5 КоАП РФ [«Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию»]», — поясняется в тексте.

Комментируя принятый порядок действий в таких случаях, в администрации Пензы сообщили, что в случае выявления лица, осуществляющего самовольное возведение объекта капитального строительства мэрия обращается в суд с требованием о сносе.

«В свою очередь в рамках проведенных проверок прокуратурой Пензенской области и СУ СК по Пензенской области администрации города Пензы даны замечания об отсутствии у нее полномочий по выявлению и пресечению самовольного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства», — отмечается в тексте.

В нем также приводятся данные о том, что в установленном порядке были выданы разрешения на строительство ТЦ «КаГау» на проспекте Строителей, ТЦ «Пассаж» и ТРК «Высшая лига» на улице Московской, а также ТЦ «Урицкий» на улице Суворова, однако их ввод в эксплуатацию не осуществлялся в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ.

«На объекты ТЦ «Пассаж» и ТРК «Высшая лига» на основании решений Арбитражного суда Пензенской области признано право собственности», — поясняется в сообщении, при этом основания для осуществления деятельности двух других магазинов не уточняются.

По данным мэрии, всего в Пензе расположено более 35 крупных торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей. При этом в установленном порядке были выданы разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию 11-ти: торговые центры «Проспект», «Берлин», «Леруа Мерлен», «Коллаж» на проспекте Строителей, «ЦУМ» на улице Кирова, «Арбат» на улице Московской, «Суворовский» на улице Суворова, «СаниМарт» на улице Плеханова, «Терновский куст» на улице Терновского, многоэтажный паркинг на улице Володарского и объект автосервиса на улице Коммунистической.