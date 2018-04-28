Предложено изменить границы Пензы, Пензенского района и Мичуринского сельсовета Общество

Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Пензенская гордума выступила с инициативой изменения границ трех муниципальных образований — Пензы, Пензенского района и Мичуринского сельсовета.

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Соответствующее решение поддержано депутатами в минувшую пятницу, 27 апреля.

Собранию представителей Пензенского района и комитету местного самоуправления Мичуринского сельсовета будет предложено поддержать данную инициативу.

Кроме того, гордума назначила проведение в период с 27 мая по 9 июня опроса граждан, которых затронет изменение границ.

Им предстоит ответить на вопрос: «Одобряете ли Вы изменение границы муниципальных образований Пензенской области: город Пенза, Пензенский район и Мичуринский сельсовет Пензенского района и отнесение Вашего земельного участка с расположенными на нем строениями к территории города Пензы (согласно прилагаемой схеме)?»

На него предусмотрено два варианта ответа — «за» и «против».

Опрос будет проводиться по месту жительства граждан персонифицированным способом.