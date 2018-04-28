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Лучшей работой конкурса в честь 100-летия со дня рождения Рамеева признан макет марки

17:25 | 28.04.2018 | Общество

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Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Макет марки, изготовленный Богданом Васиным к 100-летию со дня рождения ученого-изобретателя, разработчика первых советских ЭВМ Башира Рамеева, в честь которого назван пензенский технопарк высоких технологий, признан лучшей работой областного конкурса, объявленного в честь юбилейной даты.

Лучшей работой конкурса в честь 100-летия со дня рождения Рамеева признан макет марки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Второе место присуждено работе под названием «Технологии будущего» Антона Ушкина, а третье — «Рамеев Б.И.» Яны Гусак.

Приз зрительских симпатий получил портрет ученого, выполненный Ильдаром Акжигитовым.

Всего на конкурс поступило более 20 рисунков и фотографий.

«Презентация работ участников конкурса состоится в рамках ежегодной региональной выставки инновационного творчества детей и молодежи «Инноваториум» 12–13 мая», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минпрома.

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