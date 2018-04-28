Стать почетным гражданином Пензы теперь сможет даже тот, кто живет в городе недавно Общество

Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Депутаты гордумы внесли изменения в положение о почетном гражданине города Пензы, утвержденное 25 сентября 1998 года, которое впоследствии неоднократно корректировалось.

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Согласно решению, принятому в ходе 44-й очередной сессии в минувшую пятницу, 27 апреля, теперь претендовать на это звание смогут уроженцы Пензы, а также граждане, проживающие или проживавшие в городе какой-то период времени.

Ранее требование было более жестким: чтобы заслужить высшую форму поощрения, нужно было прожить в Пензе не менее 10 лет.

Документ, обнародованный в муниципальной газете «Пенза» в субботу, 28 апреля, вступает в силу на следующий день после официального публикования.