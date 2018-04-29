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Под Пензой прошла акция «Родил ребенка – посади дерево»

10:25 | 29.04.2018 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. Акция под названием «Родил ребенка – посади дерево» состоялась в Городище Пензенской области.

Под Пензой прошла акция «Родил ребенка – посади дерево». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Действительно, все начинается с малого — достаточно посадить хотя бы одно деревце и ухаживать за ним, [...] сделать это вместе со своей семьей и своим примером показать детям, насколько это важно не только для природы, сколько для упрочения семейных отношений», — отметил в своем пастырском наставлении штатный клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Александр Рысин, обращаясь к горожанам.

Для участников мероприятия заранее были заготовлены именные таблички с датами рождения детей.

Саженцы заняли свои места на территории районной библиотеки.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, планируется, что акция «Родил ребенка – посади дерево» будет проводиться регулярно.

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