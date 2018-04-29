Солдатское меню в майские праздники разнообразят шоколадом и свежими фруктами Общество

Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. Меню военнослужащих по призыву разнообразят в Центральном военном округе (ЦВО), в том числе на территории Пензенской области, конфетами, шоколадом, выпечкой и свежими фруктами в майские праздники.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ЦВО, командование увеличило стоимость продовольственного пайка военнослужащих срочной службы на 20%.

«Рацион военнослужащих пополнят 2–3 вида национальных холодных закусок, витаминных салатов, первых и вторых блюд. На десерт в столовых будут выдаваться свежие яблоки, апельсины, мандарины и бананы, а также шоколад или конфеты, печенье, вафли или пряники», — пояснили в пресс-службе.

Праздничное меню будет действовать не только в стационарных столовых, но и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве и в суточном наряде.