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В Пензе обновлена экспозиция, посвященная банкнотам разных времен

13:30 | 29.04.2018 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. Новая экспозиция, посвященная отечественным банкнотам разных времен, открыта в пензенском региональном отделении Волго-Вятского главного управления Банка России.

В Пензе обновлена экспозиция, посвященная банкнотам разных времен

Фото: пресс-служба отделения Банка России в Пензе

Как сообщает пресс-служба учреждения, на выставке можно увидеть керенки и различные денежные суррогаты времен революции и гражданской войны, боны и серебряные полтинники РСФСР.

Кроме того, представлены серебряные рубли с гуртовой надписью, казначейские билеты образца 1938 года и червонцы с портретом Владимира Ленина.

Самая редкая монета на выставке — полкопейки серебром чеканки 1925 года.

Сотрудники готовы рассказать посетителям не только о банкнотах, но и о правилах обращения с деньгами и банковскими картами, а также о том, как не стать жертвой мошенников и не попасть в финансовую пирамиду.

Ознакомиться с выставкой можно по четвергам, при этом необходима предварительная запись по телефону: +7 (8412) 63-91-44.

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