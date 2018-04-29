Связывающий Пензу и Самару дневной экспресс за три года перевез более 500 тыс. пассажиров Общество

Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. Более полумиллиона пассажиров перевезено скорым поездом №109/110, который связывает Самару и Пензу, за три года курсирования. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер.

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«500-тысячным пассажиром дневного поезда стала Вера Мартьянова, которая 26 апреля отправилась в поездку из Самары в Пензу», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что женщина является пенсионеркой и в свободное от воспитания внуков время она любит путешествовать.

Светлана Затуливетер отметила, что дневной экспресс на сегодняшний день является одним из самых популярных пассажирских поездов Куйбышевского филиала АО «ФПК».

В составе поезда «Самара — Пенза — Самара» предусмотрено шесть современных вагонов областного типа с местами для сидения и один купейный штабной — для путешествия людей с ограниченными физическими возможностями.

Комфортабельные вагоны отечественного производства оснащены мягкими креслами, биотуалетами, системами кондиционирования воздуха, аудиовидеотрансляции и кулерами для воды.

Время в пути не превышает 4,5 часов.