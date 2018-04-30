Жители Куракино возмущены близостью к церкви скотомогильника и свалки Общество

Сердобск, 30 апреля 2018. PenzaNews. Жители села Куракино Сердобского района возмущены тем, что в 150 метрах от местного храма в честь Николая Чудотворца и кладбища находится свалка, а примерно на таком же расстоянии с другой стороны — скотомогильник.

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В рамках проекта «По следам забытых усадеб» место посетил один из инициаторов, фотокорреспондент ИА «PenzaNews» Максим Костюшин, депутат Законодательного собрания Пензенской области Яна Куприна и председатель молодежного парламента Андрей Сушков.

Как сообщила им жительница Куракино Галина Иванова, свалка находится на этом месте более восьми лет, но особенное беспокойство население стало проявлять около четырех лет назад, когда в отремонтированном храме возобновились службы.

«Был заборчик хоть какой-то, его на металлолом весь растащили», — сказала она, пояснив, что теперь мусор ветром разносит по близлежащей территории.

Жительница села уточнила, что свалку периодически поджигают, поэтому неудобство доставляют также дым и неприятный запах.

Галина Иванова отметила, что жители обратились в администрацию сельсовета и района с просьбой перенести полигон для отходов дальше от села и церкви в декабре 2017 года, но их письма не дали результата.

Кроме того, по ее словам, в Куракино возобновилось использование скотомогильника.

«Он был законсервирован с советских времен, а с марта началось к нему движение. Как-то не обращали внимания, а потом посмотрели — там и забор новый и все. […] Как потом нам [глава администрации Куракинского сельсовета Александр] Юдин сказал, этот скотомогильник открыт для села, но у нас сейчас нет ни скотины, ничего. Девять коров на все село. Для кого этот скотомогильник?» — добавила она.

По мнению местной жительницы, данный объект также необходимо перенести дальше от села.