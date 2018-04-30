EN
14:43:06 Понедельник, 30 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жители Куракино возмущены близостью к церкви скотомогильника и свалки

13:09 | 30.04.2018 | Общество

Печать

Сердобск, 30 апреля 2018. PenzaNews. Жители села Куракино Сердобского района возмущены тем, что в 150 метрах от местного храма в честь Николая Чудотворца и кладбища находится свалка, а примерно на таком же расстоянии с другой стороны — скотомогильник.

Жители Куракино возмущены близостью к церкви скотомогильника и свалки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В рамках проекта «По следам забытых усадеб» место посетил один из инициаторов, фотокорреспондент ИА «PenzaNews» Максим Костюшин, депутат Законодательного собрания Пензенской области Яна Куприна и председатель молодежного парламента Андрей Сушков.

Как сообщила им жительница Куракино Галина Иванова, свалка находится на этом месте более восьми лет, но особенное беспокойство население стало проявлять около четырех лет назад, когда в отремонтированном храме возобновились службы.

«Был заборчик хоть какой-то, его на металлолом весь растащили», — сказала она, пояснив, что теперь мусор ветром разносит по близлежащей территории.

Жительница села уточнила, что свалку периодически поджигают, поэтому неудобство доставляют также дым и неприятный запах.

Галина Иванова отметила, что жители обратились в администрацию сельсовета и района с просьбой перенести полигон для отходов дальше от села и церкви в декабре 2017 года, но их письма не дали результата.

Кроме того, по ее словам, в Куракино возобновилось использование скотомогильника.

«Он был законсервирован с советских времен, а с марта началось к нему движение. Как-то не обращали внимания, а потом посмотрели — там и забор новый и все. […] Как потом нам [глава администрации Куракинского сельсовета Александр] Юдин сказал, этот скотомогильник открыт для села, но у нас сейчас нет ни скотины, ничего. Девять коров на все село. Для кого этот скотомогильник?» — добавила она.

По мнению местной жительницы, данный объект также необходимо перенести дальше от села.

Загрузка...
Читайте также
В Сердобском районе планируют благоустроить могилы солдат, погибших в эвакогоспитале В Пензе девушка подозревается в краже вещей у соседки по общежитию
В Пензе решат судьбу ветхого дома близи Юбилейной площади После столкновения двух иномарок в Арбеково госпитализирована женщина
В мэрии назвали причину подтопления улицы Калинина в Пензе Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, который сбил женщину в Золотаревке
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама