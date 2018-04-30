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В Сердобском районе планируют благоустроить могилы солдат, погибших в эвакогоспитале

14:20 | 30.04.2018 | Общество

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Сердобск, 30 апреля 2018. PenzaNews. Около 80 могил солдат, погибших в эвакуационном госпитале №4401 в годы Великой Отечественной войны, планируется благоустроить в селе Куракино Сердобского района Пензенской области.

В Сердобском районе планируют благоустроить могилы солдат, погибших в эвакогоспитале

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Местные жители обнаружили их несколько лет назад на кладбище, в некотором отдалении от братской могилы, и частично расчистили своими силами.

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области Андрей Сушков, 11 мая запланирован выезд на место, в котором примет участие председатель областного совета ветеранов Сергей Цигвинцев.

«В самое ближайшее время имена тех, кто там захоронен, будут обнародованы», — сказал он.

Андрей Сушков пояснил, что намечено провести уборку на месте захоронения — вырубить поросль и привести в порядок могилы, а в перспективе установить небольшой обелиск или крест.

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