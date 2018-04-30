Иван Белозерцев поздравил пензенских пожарных Общество

Пенза, 30 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил пожарных с профессиональным праздником, который отмечается в понедельник, 30 апреля.

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«Огнеборцы — не случайно так вас называют за мужество, отвагу и стойкость — всегда твердо стоят на страже нашей безопасности. Вы всегда приходите на помощь в трудной, подчас смертельно опасной ситуации, и готовы сделать все возможное, чтобы защитить нас от беды», — отметил глава региона.

Он поблагодарил пожарных за честное исполнение служебного долга, высочайший профессионализм и неизменную верность делу, которому они посвятили жизнь.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной работы на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.