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В Кузнецке названы победители конкурса на лучшую модель выпускного платья

08:32 | 01.05.2018 | Общество

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Кузнецк, 1 мая 2018. PenzaNews. Награждение победителей XIX городского молодежного конкурса на лучшую модель выпускного платья «Весенний стиль – 2018» состоялось в юношеской библиотеке Кузнецка Пензенской области.

В Кузнецке названы победители конкурса на лучшую модель выпускного платья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие прошло под девизом «Молодость. Красота. Вдохновение». В нем приняли участие 64 человека в возрасте от 5 до 28 лет, которые представили в общей сложности 320 работ-эскизов.

Студенты многопрофильного колледжа создали лучшие коллекции в номинациях «Милое ретро», «Выпускной в кимоно» и «На острие времени». Награды получили Алиса Булаева, Анастасия Благова и Маргарита Курашковская.

Светлана Минеева из детской школы искусств отмечена за эскизы, объединенные темой «Гостья из будущего».

Награждены также учащиеся детской художественной школы. Анастасия Никулкина выиграла в номинации — «Цветочная палитра», Анастасия Селезнева в категории «Кружевной соблазн». Лучший эскиз платья для мамы нарисовала Анастасия Скоморохова, а наряд в стиле «Изысканный винтаж» придумала Ангелина Кузьмичева. Автором лучшей коллекцией жюри назвало Дарью Клетнову.

Участников конкурса поприветствовала руководитель швейного предприятия Татьяна Воробьева.

Внимательно изучив экспозицию, она особенно отметила работы студентки многопрофильного колледжа Маргариты Курашковской и вручила ей специальный приз, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.

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