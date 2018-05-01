В Пензе полиция не пустила дольщиков на митинг в честь Первомая Общество

Пенза, 1 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции не пропустили на огороженную территорию Юбилейной площади Пензы, где проходил официальный митинг по случаю Первомая, группу обманутых дольщиков в составе примерно 20 человек.

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Они встретились в районе улицы Суворова еще до начала мероприятия. В руках участники долевого строительства держали флаги и белые шары с надписью «Бездомный полк», а также с названиями недостроенных жилых комплексов.

Также люди принесли с собой оформленные в стилистике Первомая небольшие транспаранты: «Мира мы хотим всегда! Долгостроя никогда!», «Улетели журавли, прихватив с собой ключи», «Мир! Труд! Май! Долгострой завершай» и «Миру — май, квартиры — людям, счастье пусть со всеми будет!»

Помимо этого, обманутые дольщики развернули баннер неформального объединения «Бездомный полк», в составе которого они пытаются отстаивать свои права.

Еще до рамок металлоискателей их остановили сотрудники полиции. Стражи порядка пояснили, что дольщики смогут присоединиться к остальным пензенцам только в том случае, если оставят всю атрибутику за ограждением, так как их флаги и транспаранты якобы не соответствуют содержанию праздника, а «Бездомный полк» не имеет отношения к профсоюзам, по инициативе которых организован митинг.

Один из полицейских предложил дольщику ЖК «Райки» Михаилу Краппу, который вел диалог от лица «Бездомного полка», чтобы он обсудил возможность участия в мероприятии с главой федерации профсоюзов Пензенской области, сопредседателем регионального исполкома ОНФ Николаем Котовым, отметив, что тот находится «где-то здесь». При этом страж порядка показал в сторону площади, на которой к тому моменту уже собрались тысячи человек.

Спустя некоторое время Николай Котов сам подошел к дольщикам, которые привлекали внимание окружающих, однако побеседовать с ними не успел, поскольку одновременно к этой группе приблизился председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, отозвавший несколько человек в сторону для разговора, продлившегося около 10 минут.

Комментируя ИА «PenzaNews» содержание беседы, Михаил Крапп сообщил, что основной причиной запрета участия дольщиков в митинге было названо якобы негативное отношение к ним со стороны жителей Пензы.

«Нам объяснили, что в настоящее время граждане города настроены против людей, у которых отняли квартиры; против людей, которые остались на улице. Почему? Потому что для того, чтобы достроить дома, нужно использовать бюджетные деньги, а, как нам объяснила сейчас власть, бюджетные деньги принадлежат народу», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем Михаил Крапп подчеркнул, что дольщики не преследовали никакой политической цели, а лишь хотели присоединиться к общему празднику.

«Мы объединены одной бедой, мы уже подружились, мы стали как семья», — отметил он.

В итоге представители «Бездомного полка» наблюдали за митингом из-за ограждения. Они расположились сбоку от сцены — лицом к недостроенному жилому комплексу «Райки», на который открывается вид с Юбилейной площади.